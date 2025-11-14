14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-1
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda finalde!

Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

calendar 14 Kasım 2025 22:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda finalde!
Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Gence kentinde bugün başlayan organizasyonun bireysel elemelerinde tek kadınlarda Ayşe Begüm Onbaşı ve Nil Deniz Bal, tek erkeklerde ise İsmail Yağız Altıparmak mücadele etti.

Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, 19.950 puanla 2'nci olarak tek kadınlarda finale kaldı.

Nil Deniz Bal 18.450 puanla 16'ncı, İsmail Yağız Altıparmak ise 18.800 puanla 12'nci sırada yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
