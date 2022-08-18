Avusturya'da taraftarlardan yoğun ilgi

Fenerbahçe'nin Austria Wien ile oynadığı karşılaşmaya Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Maçtan saatler önce stat civarında toplanmaya başlayan taraftarlar, karşılaşma öncesinde de sarı-lacivertlilere büyük destek verdi.
Karşılaşmayı Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra, diğer Türk takımlarının formalarını giyen Türk seyirciler de takip etti.
Maçtan saatler önce stat civarında toplanmaya başlayan taraftarlar, karşılaşma öncesinde de sarı-lacivertlilere büyük destek verdi.
Karşılaşmayı Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra, diğer Türk takımlarının formalarını giyen Türk seyirciler de takip etti.
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