Avusturya'da taraftarlardan yoğun ilgi

Fenerbahçe'nin, Austria Wien ile oynadığı maça Türk futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Avusturya'da taraftarlardan yoğun ilgi
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18 Ağustos 2022 22:56
Fenerbahçe'nin Austria Wien ile oynadığı karşılaşmaya Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler önce stat civarında toplanmaya başlayan taraftarlar, karşılaşma öncesinde de sarı-lacivertlilere büyük destek verdi.

Karşılaşmayı Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra, diğer Türk takımlarının formalarını giyen Türk seyirciler de takip etti.

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