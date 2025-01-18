Avustralya Açık'ta Sinner, 4. tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner dördüncü tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avustralya Açık'ta Sinner, 4. tura çıktı
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18 Ocak 2025 17:11
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner dördüncü tura çıktı.  Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci gün akşam seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde son şampiyon dünya 1 numarası Jannik Sinner, ABD'li tenisçi Marcos Giron'u 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

Danimarkalı Holger Rune (13 numaralı seribaşı) ise Sırp rakibi Miomir Kecmanovic'i 6-7, 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek bir üst tura çıktı.

Paolini ve Collins, 3. turda elendi

Tek kadınlarda geçen yılın Wimbledon ve Fransa Açık finalisti Jamine Paolini'yi (4) 2-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenen Ukraynalı Elina Svitolina üst tura adını yazdırdı.

Avustralya Açık'ta 2022 yılının finalisti ABD'li Danielle Collins (10) ise ABD'li Madison Keys'e (19), 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

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