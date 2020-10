Avrupa Ligi maçlarının ev sahibi Fenerbahçe oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, Kadınlar Avrupa Ligi'nde B Grubu maçlarına Fenerbahçe Öznur Kablo'nun ev sahipliği yapmasına karar verdi.



Koronavirüs salgını nedeniyle turnuvanın yeni ve daha kısa formatla dörderli dört grupta, belirli merkezlerde (hub) düzenlenmesi kararı alan FIBA Avrupa, iki gruba ev sahipliği yapacak takımları belirledi.



FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, B Grubu maçlarına Fenerbahçe Öznur Kablo, D Grubu maçlarına da Macaristan'ın Sopron Basket takımının ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.



C ve A Grubu'nun ev sahibi takımları ise daha sonra açıklanacak.



Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplar şu şekilde:



A Grubu: Dynamo Kursk (Rusya), Nadezhda (Rusya), Perfumerias Avenida (İspanya), DVTK Miskolc (Macaristan)/İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibi



B Grubu: ZVVZ USK Prag (Çekya), Fenerbahçe Öznur Kablo, LDLC Asvel Feminin (Fransa), Arka Gdynia (Polonya)



C Grubu: UMMC Ekaterinburg (Rusya), Famila Schio (İtalya), TTT Riga (Letonya), Spar Girona (İspanya)/ ACS Sepsi (Romanya) eşleşmesinin galibi



D Grubu: Sopron Basket (Macaristan), Bourges Basket (Fransa), Galatasaray, Basket Landes (Fransa)



Yeni format



FIBA Avrupa Kurulu tarafından eylül ayında onaylanan format değişikliklerinin ardından, grupların her biri, normal sezon boyunca iki kez belirli merkezlerde (hub) toplanacak ve 3'er maç yapacak.



Grup maçları 29 Kasım-5 Aralık 2020 tarihlerinde, ikinci tur maçları 17-23 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak. İkinci tura ev sahipliği yapacak takımlar daha sonra belirlenecek.



Elemeler ve çeyrek finaller de dahil olmak üzere turnuvanın diğer tüm aşamaları belirlenen merkezlerde düzenlenecek.