Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası, başlıyor

Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası, perşembe günü Sırbistan'da başlıyor.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 18-27 Ağustos tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.
Şampiyonada milli sporcular, Miraç Kantar, Furkan Saraç, Arda Doğaç Atan, Burak Mert Alkaya, Ravza Bodur, Bahar Sabancı, Nisanur Tunçer, Tuğçe Nur Korkmaz ve Cansu Erçetin yer alacak.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 18-27 Ağustos tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.
Şampiyonada milli sporcular, Miraç Kantar, Furkan Saraç, Arda Doğaç Atan, Burak Mert Alkaya, Ravza Bodur, Bahar Sabancı, Nisanur Tunçer, Tuğçe Nur Korkmaz ve Cansu Erçetin yer alacak.
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