16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
1-3
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
2-0
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
0-2
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
2-1
16 Kasım
İsrail-Moldova
4-1
16 Kasım
İtalya-Norveç
1-4
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
4-5

Avrupa elemelerinde liderler belli oldu!

Avrupa elemelerinde 10. hafta maçlarının ardından Portekiz ve Norveç, gruplarını lider tamamlayarak 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldı. Arnavutluk, Çekya, Ukrayna, İrlanda ve İtalya ise play-off oynayacak.

17 Kasım 2025 01:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Portekiz ve Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
 
Avrupa elemelerinde 10. hafta heyecanı, D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 maçla başladı.
 
F Grubu'nda Porto'nun Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'de Joao Neves ve Bruno Fernandes hat-trick yaparken Renato Veiga, Gonçalo Ramos ve Francisco Conceiçao ise birer gol kaydetti.
 
Ermenistan'ın tek golü ise Eduard Spertsyan'dan geldi.
 
Grubun diğer maçında, Puskas Arena'da Macaristan'a konuk olan İrlanda Cumhuriyeti, 90+6'da Troy Parrott'la bulduğu golle maçtan 3-2 galip gelerek Dünya Kupası play-off'larına kaldı.
 
Portekiz, 13 puanla grubu lider tamamlarken İrlanda, 10 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.
 
I Grubu'nda Norveç, sahasında İtalya'yı 4-1 yenerek 24 puanla, İtalya'nın 6 puan önünde grubunu lider tamamladı.
 
Norveç, 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
 
K Grubu'nda, Arnavutluk'u 2-0 yenen İngiltere hiç gol yemeden 8 maçını da kazandı.
 
D Grubu'nda Trabzonspor forması giyen Oleksandr Zubkov'un gol attığı karşılaşmada Ukrayna, İzlanda'yı 2-0 yenerek adını play-off'lara yazdırdı.
 
Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Norveç Dünya Kupası'na kalırken, ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Çekya, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya play-off oynayacak.
 
Alınan sonuçlar şöyle:
 
- D Grubu
 
Azerbaycan-Fransa:1-3
 
Ukrayna-İzlanda: 2-0
 
- F Grubu
 
Macaristan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-3
 
Portekiz-Ermenistan: 9-1
 
- I Grubu
 
İtalya-Norveç: 1-4
 
İsrail-Moldova: 4-1
 
- K Grubu
 
Sırbistan-Letonya: 2-1
 
Arnavutluk-İngiltere: 0-2
