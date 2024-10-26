Avrupa'da Galatasaray'dan iyisi yok; Duran top

Galatasaray, duran top gollerinde Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.
Geçen sezondan bu yana duran top ile 24 gol bulan sarı-kırmızılılar; Arsenal, Leverkusen, Manchester City ve Bayern Münih'i geride bıraktı.
AVRUPA'NIN 1 NUMARASI
Süper Lig'de maç başı 3 gol atan Galatasaray'ın duran toplardaki seviyesi ülke sınırlarını aştı. Geçen sezon bu alanda 15 golle ligin en iyisi olan san-kırmızılılar, bu yıl ligde attığı 27 golün 9'unu serbest vuruş, korner veya taç atışının devamında kaydetti.
Geçen yıldan bu yana 24 gol bulan Cimbom, duran top gollerinde Avrupa'nın zirvesine çıktı. 23'er golle Arsenal, Everton ve Leverkusen'in takip ettiği Galatasaray, 19'ar gol kaydeden Manchester City ve Bayern Münih gibi devleri geride bıraktı.
9 duran top golüyle şov yapan Aslan'ın diğer golleri ise şöyle geldi: Akan oyun (13), kontra (2), penaltı (1), kendi kalesine (2).
Geçen sezondan bu yana duran top ile 24 gol bulan sarı-kırmızılılar; Arsenal, Leverkusen, Manchester City ve Bayern Münih'i geride bıraktı.
AVRUPA'NIN 1 NUMARASI
Süper Lig'de maç başı 3 gol atan Galatasaray'ın duran toplardaki seviyesi ülke sınırlarını aştı. Geçen sezon bu alanda 15 golle ligin en iyisi olan san-kırmızılılar, bu yıl ligde attığı 27 golün 9'unu serbest vuruş, korner veya taç atışının devamında kaydetti.
Geçen yıldan bu yana 24 gol bulan Cimbom, duran top gollerinde Avrupa'nın zirvesine çıktı. 23'er golle Arsenal, Everton ve Leverkusen'in takip ettiği Galatasaray, 19'ar gol kaydeden Manchester City ve Bayern Münih gibi devleri geride bıraktı.
9 duran top golüyle şov yapan Aslan'ın diğer golleri ise şöyle geldi: Akan oyun (13), kontra (2), penaltı (1), kendi kalesine (2).