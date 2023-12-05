Avrupa'da 'Bizim Çocuklar'ın haftası!

Ülkemizi Avrupa futbolunda başarıyla temsil eden yıldızlarımızdanve, geçtiğimiz hafta takımlarının lig zaferlerinde kilit rol oynadılar.İtalya Ligi Serie A'da İnter'in, Napoli'yi 3-0 (d) yendiği mücadelede Hakan, perdeyi açan golü enfes bir vuruşla kaydetti. Milli futbolcumuz, bu sezonki 17. resmi maçında 7. golünü attı.Fransa'da Lille formasıyla Konferans Ligi'nde 2-0 (d) kazanılan Ljubljana mücadelesinde attığı golle, kulübün Avrupa tarihindeki en golcüsü (10 gol) unvanını alan Yusuf, Ligue 1'de de coştu. Milli oyuncumuz, 2-0 kazandıkları Metz mücadelesinde ağları havalandırarak, bu sezonki 18. maçında 6 gole ulaştı.