Avrupa'da 'Bizim Çocuklar'ın haftası!

EURO 2024'te Türkiye'nin en önemli kozları arasında yer alan İnter'den Hakan Çalhanoğlu ve Lille'den Yusuf Yazıcı, attıkları gollerle takımlarının lig galibiyetlerinde başrolü oynadılar.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Avrupa'da 'Bizim Çocuklar'ın haftası!
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05 Aralık 2023 10:51
Ülkemizi Avrupa futbolunda başarıyla temsil eden yıldızlarımızdan Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz hafta takımlarının lig zaferlerinde kilit rol oynadılar.

İtalya Ligi Serie A'da İnter'in, Napoli'yi 3-0 (d) yendiği mücadelede Hakan, perdeyi açan golü enfes bir vuruşla kaydetti. Milli futbolcumuz, bu sezonki 17. resmi maçında 7. golünü attı.

Fransa'da Lille formasıyla Konferans Ligi'nde 2-0 (d) kazanılan Ljubljana mücadelesinde attığı golle, kulübün Avrupa tarihindeki en golcüsü (10 gol) unvanını alan Yusuf, Ligue 1'de de coştu. Milli oyuncumuz, 2-0 kazandıkları Metz mücadelesinde ağları havalandırarak, bu sezonki 18. maçında 6 gole ulaştı.  



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