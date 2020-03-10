Augsburg'un teknik direktörü Heiko Herrlich oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Augsburg'da teknik direktörlüğe Heiko Herrlich getirildi.

Haber; AA
Augsburg'un teknik direktörü Heiko Herrlich oldu
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10 Mart 2020 14:58
Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Augsburg'da teknik direktörlüğe Heiko Herrlich getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Heiko Herrlich ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Augsburg Kulübünün yöneticisi Stefan Reuter, takıma uyan bir teknik direktör bulduklarını belirterek, Heiko Herrlich ile yeniden başarı yoluna gireceklerine inandığını kaydetti.

Augsburg ekibi, son 9 maçta sadece 4 puan elde edilmesinden dolayı dün teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son vermişti.

Heiko Herrlich daha önce Almanya'da Bochum, Unterhaching, Jahn Regensburg ve Bayer Leverkusen takımlarını çalıştırmıştı.

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