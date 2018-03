Aubameyang'tan Atletico'ya çağrı; 'Griezmann yerine...'

ekiplerindenyıldız forveti, Atletico Madrid'e mesaj gönderdi.Devre arasında Atletico Madrid'e gidebileceğini ima eden Aubameyang, "Devre arasında her şey olabilir. Atletico Madrid'in Griezmann'ın yerine oyuncu aradığını herkes biliyor. Eğer Griezmann ayrılırsa her şey olabilir" ifadelerini kullandı.Borussia Dortmund ile sözleşme yenilemediğini vurgulayan Gabonlu forvet, "Dortmund ile sözleşme yenilemedim. Bu haberler doğru değil. Transfer döneminde her şey olabilir" şeklinde konuştu.Borussia Dortmund ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Aubameyang, bu sezon 23 maçta 21 gol attı ve 3 asist yaptı.