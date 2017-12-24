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Aubameyang'tan Atletico'ya çağrı; "Griezmann yerine..."

Borussia Dortmund'un golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, Atletico Madrid'e transfer çağrısında bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Aubameyang'tan Atletico'ya çağrı; 'Griezmann yerine...'
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23 Aralık 2017 23:47
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldız forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Atletico Madrid'e mesaj gönderdi.

"GRIEZMANN'IN YERİNE..."

Devre arasında Atletico Madrid'e gidebileceğini ima eden Aubameyang, "Devre arasında her şey olabilir. Atletico Madrid'in Griezmann'ın yerine oyuncu aradığını herkes biliyor. Eğer Griezmann ayrılırsa her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞME YENİLEMEDİM"

Borussia Dortmund ile sözleşme yenilemediğini vurgulayan Gabonlu forvet, "Dortmund ile sözleşme yenilemedim. Bu haberler doğru değil. Transfer döneminde her şey olabilir" şeklinde konuştu.

Borussia Dortmund ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Aubameyang, bu sezon 23 maçta 21 gol attı ve 3 asist yaptı.

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