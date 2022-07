Attila Szalai: 'Tek odağım Fenerbahçe'

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Partizan karşısında iyi performans gösterdiklerini söyledi.



Merkur Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Szalai, "Bizler açısından zor bir maç oldu, yapmış olduğumuz sıkı idman temposundan sonra bu tip maçlar zor olabiliyor çünkü hazırlık devremiz yoğun tempoda geçiyor. Genel olarak iyi iş çıkardık hem ofansif hem defansif açıdan. Geliştirmemiz gereken noktalar yok değil. Yeni taktiğe ve aksiyonlara adapte olmamız gerekiyor. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Defans hattında iyi bir uyum yakaladıklarına değinen 24 yaşındaki savunmacı, şöyle devam etti:



"Defans hattımız iyi oyunculardan kurulu ama ben tüm takım arkadaşlarım için aynı şeyi söyleyebilirim. Hepsi iyi performans oraya koyuyor, iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Birlikte oynamaktan keyif alıyoruz. Yeni bir taktik var. Aksiyon durumunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Oynatılmak istenen şeyi uygulamaya çalışıyoruz. Fiziksel olarak da en iyisini ortaya koymak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



Szalai, bir gazetecinin İsmail Yüksek'in performansı hakkındaki soruya "Kendisi harika bir oyuncu. Yüksek potansiyele sahip oyuncu İsmail Yüksek. Yaptıklarıyla bunu gösterdiğini düşünüyorum. Bizde onu destekliyoruz. Bugün 6 numarada oynadı ve iyi bir iş çıkardı, gururlu olduğumuzu söyleyebilirim." şeklinde yanıt verdi.



"Çalışmış olduğu her yerde başarılıydı"



Szalai, teknik direktörleri Jorge Jesus'un tüm dünya futbolu tarafından tanınan ve saygı duyulan bir isim olduğunu ifade etti.



Tecrübeli teknik adamın her takımında ortaya iyi bir performans koyduğunu vurgulayan Szalai, "Dünya futbolunda herkesin hocayı tanıdığını düşünüyorum. Çalışmış olduğu her yerde başarılıydı, iyi performans ortaya koydu takımlarında. Bizim de hedefimiz bu başarıyı yakalamak. Her gün ondan yeni şeyler öğreniyoruz. Video analizlerinde de yeni şeyler öğreniyoruz. Şu anda onun taktik felsefe ve fikirlerine adapte olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Dinamo Kiev'in önemli bir rakip olduğunu aktaran Szalai, maça en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydetti.



Szalai, transferle ilgili tek odağının ise Fenerbahçe olduğunu sözlerine ekledi.





