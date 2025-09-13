Atletico Madrid'den La Liga'da siftah!

İspanya La Liga'nın 4. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid ile Villarreal karşılaştı.
Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid, 3-0 kazanmayı başardı.
Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Pablo Barrios, 52. dakikada Nicolas Gonzalez kaydetti.
Atletico Madrid'de Alexander Sörloth, karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, ligde ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti.
Ev sahibi ekip gelecek hafta Mallorca'ya konuk olurken, Villarreal ise evinde Osasuna'yı ağırlayacak.
