Atalanta kaptanı Gomez Sevilla ile imzalıyor

Teknik direktör Gasperini'yle kavga ettiği için kadro dışı kalan Atalanta kaptanı Papu Gomez, Sevilla ile anlaştı.



Kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından İspanya yolculuğunu başlatmaya hazırlanan Gomez, sağlık kontrollerinin ardından Sevilla'ya imzayı atıcak.



Sevilla'nın bu transfer için 32 yaşındaki Arjantinli yıldıza 3,5 yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla toplam 8,5 milyon euroluk sözleşmeyi kabul ettirdiği ifade ediliyor. Ayrıca Sevilla kulübünün Atalanta'ya yaklaşık 7 milyon euro bonservis ödeyeceği de dedikodular arasında.



Papu Gomez - Sevilla transferindeki bir diğer detay da önceki kulübüne transfer yüzdesi ödeneceği konusunda. Eğer transfer 7 milyon euroluk bonservisle tamamlanırsa Catania kulübüne 750 bin euroluk ödeme almaya hak kazanacak.



7 yıllık Atalanta kariyerinde Arjantinli 10 numara 252 maçta 59 gol 71 asist üretmişti.



