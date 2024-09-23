İtalya Serie A'da pazartesi akşamı saat 21.45'te oynanacak olan Atalanta - Como maçı 24 Eylül Salı günü saat 21.45'te oynanmak üzere ertelendi.
İtalya'nın Bergamo şehrinde oynanacak olan maç şiddetli sağanak yağış sebebiyle ertelendi.
Atalanta, ligde 4 maça çıktı. 2 galibiyet 2 mağlubiyeti olan Atalanta, ligde 6 puanla 9. sırada yer alıyor.
Como'nun ise ligde 2 mağlubiyet 2 beraberliği bulunuyor.
İtalya'nın Bergamo şehrinde oynanacak olan maç şiddetli sağanak yağış sebebiyle ertelendi.
Atalanta, ligde 4 maça çıktı. 2 galibiyet 2 mağlubiyeti olan Atalanta, ligde 6 puanla 9. sırada yer alıyor.
Como'nun ise ligde 2 mağlubiyet 2 beraberliği bulunuyor.