Atalanta - Como maçı ertelendi

Atalanta - Como maçı şiddetli yağış sebebiyle 24 Eylül Saat 21.45'e ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Atalanta - Como maçı ertelendi
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23 Eylül 2024 23:10
İtalya Serie A'da pazartesi akşamı saat 21.45'te oynanacak olan Atalanta - Como maçı 24 Eylül Salı günü saat 21.45'te oynanmak üzere ertelendi.

İtalya'nın Bergamo şehrinde oynanacak olan maç şiddetli sağanak yağış sebebiyle ertelendi. 

Atalanta, ligde 4 maça çıktı. 2 galibiyet 2 mağlubiyeti olan Atalanta, ligde 6 puanla 9. sırada yer alıyor.

Como'nun ise ligde 2 mağlubiyet 2 beraberliği bulunuyor.

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