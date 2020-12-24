Atakan Çankaya: 'Pozisyon bile vermedik'

Ankaragücü oyuncusu Atakan Çankaya, Beşiktaşla oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Atakan Çankaya maç sonu sözlerinde; "Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Bizim sahamızda pas yapmalarına izin verdik. Kontralardan pozisyon bulacağımızı biliyorduk, 3-4 pozisyon bulduk ve pozisyon vermedik. Zaaflarını iyi analiz etmiştik. Duran toptan kötü bir gol yedik. En azından puan alacağımız bir maçı. İlerleyen haftalarda galibiyetlerle Ankaragücü'nü yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Denizli bizim birebir rakibiz. Alt sıralarda olan iki takımız. Bugün galip de gelseydik bugünü unutacaktık. Bunu artık unuttuk. Puan, puanlar için Denizli'ye gideceğiz." dedi.