Ata Demirer'den Mbaye Diagne paylaşımı

'ınile karşı karşıya geldiği ve 4-1 kazandığı maçta Feghouli yıldızlaşırken, devre arasında transfer edilen'nin performansı bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.Ünlü komedyen Ata Demirer, karşılaşma sırasında sosyal medya hesabından Senegalli oyuncu ile ilgili bir paylaşımda bulundu ve bu mesaj en çok konuşulanlar arasına girdi.Demirer, "Diagne'ye parayı peşin vermiş olabilir miyiz?" şeklinde bir paylaşım yaparak oyuncunun sahada düşük bir performans gösterdiğini vurguladı.Ata Demirer, bir süre sonra ise yaptığı bu paylaşımı kaldırdı.90 dakika0/0%853/10