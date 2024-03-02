Premier Lig 27. hafta karşılaşmasında Aston Villa konuk olduğu Luton Town'ı 3-2 mağlup etti.



Aston Villa'nın gollerini 24. ve 38. dakikalarda Ollie Watkins ve 89. dakikada Lucas Digne, Luton Town'ın gollerini 66. dakikada Tahith Chong ve 72. dakikada Carlton Morris kaydetti.



Aston Villa'da Nicolo Zaniolo 79. dakikada oyuna dahil oldu.



Aston Villa bu galibiyetle puanını 55'e çıkartırken, Luton Town ise 20 puanda kadldı.



Aston Villa bir sonraki karşılaşmasında Tottenham'ı konuk ederken, Luton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.





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