Aston Villa 3 puanı 89'da kurtardı

Premier Lig karşılaşmasında Aston Villa deplasmanda Luton Town'ı 3-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aston Villa 3 puanı 89'da kurtardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2024 22:33
Premier Lig 27. hafta karşılaşmasında Aston Villa konuk olduğu Luton Town'ı 3-2 mağlup etti.

Aston Villa'nın gollerini 24. ve 38. dakikalarda Ollie Watkins ve 89. dakikada Lucas Digne, Luton Town'ın gollerini 66. dakikada Tahith Chong ve 72. dakikada Carlton Morris kaydetti.

Aston Villa'da Nicolo Zaniolo 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Aston Villa bu galibiyetle puanını 55'e çıkartırken, Luton Town ise 20 puanda kadldı.

Aston Villa bir sonraki karşılaşmasında Tottenham'ı konuk ederken, Luton ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery