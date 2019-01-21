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Ashley Cole'un yeni takımı resmen açıklandı

Frank Lampard'ın çalıştırdığı Derby County, bonservisi elinde olan 38 yaşındaki Ashley Cole'u kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ashley Cole'un yeni takımı resmen açıklandı
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21 Ocak 2019 20:10
Championship ekiplerinden Frank Lampard'ın çalıştırdığı Derby County, beklenen transferi gerçekleştirdi.

Derby County, Lampard'ın Chelsea'den eski takım arkadaşı sol bek Ashley Cole'un transfer edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ashley Cole, geçtiğimiz günlerde MLS ekiplerinden LA Galaxy'den ayrılarak boşa çıkmıştı.



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