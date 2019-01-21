Ashley Cole'un yeni takımı resmen açıklandı

Championship ekiplerinden Frank Lampard'ın çalıştırdığı Derby County, beklenen transferi gerçekleştirdi.
Derby County, Lampard'ın Chelsea'den eski takım arkadaşı sol bek Ashley Cole'un transfer edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ashley Cole, geçtiğimiz günlerde MLS ekiplerinden LA Galaxy'den ayrılarak boşa çıkmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Derby County, Lampard'ın Chelsea'den eski takım arkadaşı sol bek Ashley Cole'un transfer edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ashley Cole, geçtiğimiz günlerde MLS ekiplerinden LA Galaxy'den ayrılarak boşa çıkmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın