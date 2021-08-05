Artem Dovbyk'in menajeri: "Trabzonspor çok istiyor"

Ukrayna basınına konuşan yıldız golcü Artem Dovbyk'in menaceri Lyundovsky, "Görüşmeler aktif ilerliyor. Trabzonspor çok istiyor ama yakın olduğunu söylemek için erken. Dovbyk'le başka ilgilenenler de var" dedi.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Artem Dovbyk'in menajeri: 'Trabzonspor çok istiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2021 12:00
Bordo Mavililer'in kadrosuna katmaya çalıştığı Artem Dovbyk konusunda menajeri açıklamalarda bulundu.

Ukrayna basınına konuşan Aleksey Lyundovsky, "Görüşmeler son derece aktif ilerliyor. Trabzonspor çok istiyor ancak yakın olduğunu söylemek için erken. Ayrıca başka takımlar da istiyor. Bunlardan biri Anderlecht. Kulübün beklentisi önemli ve biz de en doğru kararı varmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ancak Anderlecht'in bu transferde bir adım geri çekilmesi bekleniyor. Çünkü Belçika ekibi, Bayern Münih'in genç forveti Joshua Zirkzee'yi kralık olarak kadrosuna kattı. Shakhtar Donetsk, Dovbyk konusunda Trabzonspor'un en ciddi rakibi.

Dnipro ise 24 yaşındaki forvetini yurt içinde bir kulübe vermektense öncelikle Avrupa'ya göndermek istiyor. Ukrayna ekibinin beklentisi 6.5 milyon Euro. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.