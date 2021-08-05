Artem Dovbyk'in menajeri: 'Trabzonspor çok istiyor'

Bordo Mavililer'in kadrosuna katmaya çalıştığı Artem Dovbyk konusunda menajeri açıklamalarda bulundu.



Ukrayna basınına konuşan Aleksey Lyundovsky, "Görüşmeler son derece aktif ilerliyor. Trabzonspor çok istiyor ancak yakın olduğunu söylemek için erken. Ayrıca başka takımlar da istiyor. Bunlardan biri Anderlecht. Kulübün beklentisi önemli ve biz de en doğru kararı varmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Ancak Anderlecht'in bu transferde bir adım geri çekilmesi bekleniyor. Çünkü Belçika ekibi, Bayern Münih'in genç forveti Joshua Zirkzee'yi kralık olarak kadrosuna kattı. Shakhtar Donetsk, Dovbyk konusunda Trabzonspor'un en ciddi rakibi.



Dnipro ise 24 yaşındaki forvetini yurt içinde bir kulübe vermektense öncelikle Avrupa'ya göndermek istiyor. Ukrayna ekibinin beklentisi 6.5 milyon Euro.



