Arsenal gol yağmuruyla yarı finalde

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup çeyrek finalinde Arsenal, sahasında Sunderland'ı konuk etti.



Emirates Stadı'nda oynanan maçı Arsenal 5-1 kazanarak yarı finale adını yazdıran ilk ekip oldu.



Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 17, 49 ve 58. dakikalarda NKetiah, 27'de Pepe ve 90+1'de Patino kaydetti. Sunderland'in Broadhead ile 31. dakikada attığı gol teselliden öteye gidemedi.



Hat-trick yaparak Edward NKetiah, kariyerinde çıktığı 9. Lig Kupası maçında 10. golünü atarak dikkat çekti.



İngiltere Lig Kupası Carabao Cup'ta diğer yarı finalisleri belirleyecek karşılaşmalar ise şöyle:



Brentford - Chelsea

Liverpool - Leicester

Tottenham - West Ham





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