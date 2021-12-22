Arsenal gol yağmuruyla yarı finalde

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup'ta Arsenal, sahasında Sunderland'ı 5-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal gol yağmuruyla yarı finalde
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22 Aralık 2021 00:56
İngiltere Lig Kupası Carabao Cup çeyrek finalinde Arsenal, sahasında Sunderland'ı konuk etti.

Emirates Stadı'nda oynanan maçı Arsenal 5-1 kazanarak yarı finale adını yazdıran ilk ekip oldu.

Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 17, 49 ve 58. dakikalarda NKetiah, 27'de Pepe ve 90+1'de Patino kaydetti. Sunderland'in Broadhead ile 31. dakikada attığı gol teselliden öteye gidemedi.

Hat-trick yaparak Edward NKetiah, kariyerinde çıktığı 9. Lig Kupası maçında 10. golünü atarak dikkat çekti.

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup'ta diğer yarı finalisleri belirleyecek karşılaşmalar ise şöyle:

Brentford - Chelsea
Liverpool - Leicester
Tottenham - West Ham


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