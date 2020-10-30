Arda Turan'dan gençlere tavsiye

Galatasaray'da Arda Turan, dünkü idman sonrası takımdaki genç oyuncuları yanına topladı

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Arda Turan'dan gençlere tavsiye
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30 Ekim 2020 09:48
Galatasaray'a kaptan olarak dönen Arda Turan, dünkü idman sonrası takımdaki genç oyuncuları yanına toplayarak onlara tecrübelerini ve tavsiyelerini aktardı.

Terim'in forma adaletini anlatan deneyimli oyuncu, "Kendinizi her an hazır tutmalısınız. Sakın sıra bana gelmez demeyin. Hiç beklemediğiniz bir anda kendinizi sahada bulabilirsiniz. O an geldiğinde de en iyisini yapmak için kendinizi hep hazır tutun, sıkı çalışın" dedi.



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