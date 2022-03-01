Arda Güler: 'İnşallah oynamaya devam ederim'

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli takımda 11'de şans bulması hakkında gelen soru üzerine konuşan Arda Güler "Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah ben de süre bulmaya devam ederim. Önemli olan kazanmaktı. Taraftarlarımıza minnettarım, inşallah devamı gelir." dedi.
Arda Güler'in babası ise "Anne ve baba olarak, onunla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
ARDA GÜLER'İ MERT HAKAN GÖTÜRDÜ
Maçın ardından yürüyerek ailesinin aracına gitmeye çalışan Arda Güler'e ilginin ardından oradan, geçen Mert Hakan Yandaş, genç futbolcuyu arabasına aldı. Mert Hakan Yandaş, genç takım arkadaşını ailesinin yanına götürdü.
Sarı-lacivertli takımda 11'de şans bulması hakkında gelen soru üzerine konuşan Arda Güler "Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah ben de süre bulmaya devam ederim. Önemli olan kazanmaktı. Taraftarlarımıza minnettarım, inşallah devamı gelir." dedi.
Arda Güler'in babası ise "Anne ve baba olarak, onunla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
ARDA GÜLER'İ MERT HAKAN GÖTÜRDÜ
Maçın ardından yürüyerek ailesinin aracına gitmeye çalışan Arda Güler'e ilginin ardından oradan, geçen Mert Hakan Yandaş, genç futbolcuyu arabasına aldı. Mert Hakan Yandaş, genç takım arkadaşını ailesinin yanına götürdü.