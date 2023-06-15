Arda Güler'in annesinden dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçeli Arda Güler'in annesi Serap Güler, twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Güler paylaşımında, "Her seçim bir vazgeçiştir" sözlerini kullandı ve paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı. Paylaşım sonrası Fenerbahçeli taraftarların aklına "Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılık aşamasında mı?" sorusu geldi.
"BİZİ BIRAKMA ARDA GÜLER"
Fenerbahçeli taraftarlar, bunun üzerine twitter'da bir etiket çalışması yaparak 150 binden fazla "Bizi Bırakma Arda Güler" tweeti attı.
İşte Serap Güler'in paylaşımı:
Güler paylaşımında, "Her seçim bir vazgeçiştir" sözlerini kullandı ve paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı. Paylaşım sonrası Fenerbahçeli taraftarların aklına "Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılık aşamasında mı?" sorusu geldi.
"BİZİ BIRAKMA ARDA GÜLER"
Fenerbahçeli taraftarlar, bunun üzerine twitter'da bir etiket çalışması yaparak 150 binden fazla "Bizi Bırakma Arda Güler" tweeti attı.
İşte Serap Güler'in paylaşımı:
🤔Fenerbahçeli Arda Güler'in annesi Serap Güler'in paylaşımı pic.twitter.com/zg2Xj2bwQe
— Sporx (@sporx) June 14, 2023
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