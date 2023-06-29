Anthony Randolph, Real Madrid'e veda etti

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren EuroLeague'in son şampiyonu Real Madrid'de gelen oyuncular kadar giden oyuncularda belirginlik kazanıyor.



İspanyol devi Real Madrid, 7 sezondur takımda bulunan 33 yaşındaki forvet Anthony Randolph'un takımdan ayrıldığını açıkladı.



Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Randolph'a veda etti.



Anthony Randolph, sakatlıkları nedeniyle bu sezon Real Madrid'de ligde sadece 11 karşılaşmada forma giymişti.





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