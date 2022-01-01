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Anthony Davis bu gece parkelere dönebilir!

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu Anthony Davis'in bu gece Brooklyn Nets'e karşı oynanacak maçta parkelere dönme ihtimali olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu Anthony Davis'in bu gece Brooklyn Nets'e karşı oynanacak maçta parkelere dönme ihtimali olduğu belirtildi.

Lakers, geçtiğimiz ay iç yan bağlarından sakatlandıktan sonra son 17 maçı kaçıran Davis'in sakatlık listesindeki durumunu "muhtemel" olarak güncelledi. Lakers bu süreçte 7-10'luk bir seri yakalamış ve son yedi maçının beşini kaybetmişti.

AD, bu sezon maç başına 23.3 sayı ve 9.9 ribaund ile neredeyse double-double ortalamalara sahip olsa da, üçlüklerinin %18'inde (kariyerinin en düşüğü) isabet bulabilmişti.


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