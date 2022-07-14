Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon son 16 maçında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor'da, bu başarıyı getiren futbolcular transferin gözdesi haline gelmişti. Bunlardan birisi de Haji Wright oldu. Antalyaspor'un yanı sıra son şampiyon Trabzonspor ve İngiliz ekibi Hull City'nin ısrarla istediği 24 yaşındaki ABD'li golcü kararını verdi.



ANTALYASPOR'DA OYNAMAK İSTİYOR



Haji Wright, büyük bir sürpriz olmazsa kariyerine Akdeniz ekibinde devam edecek. Kulübü Sonderjyske'nin diğer tekliflere sıcak bakmasına karşın Wright'ın Akdeniz ekibinde oynamak istemesi sebebiyle geri adım attığı öğrenildi.



İMZALAR AN MESELESİ



Kırmızı-beyazlılar, uzun bir süredir görüşme halinde olunan Danimarka takımı Sonderjyske'ye, İngiliz temsilcisi Hull City ile Trabzonspor'dan daha düşük bir bonservis teklif edilmesine rağmen transferi bitirme aşamasına getirdi. Antalyalı kurmayların aradaki ufak pürüzleri giderdikten sonra imzayı atarak yıldız golcünün bonservisini alacağı bildirildi. Genç santrfor, geçtiğimiz sezon forma giydiği 34 maçta 15 gol, 2 asistle dikkatleri üzerine çekti.



KAMP KADROSUNDA YOK



Wright, Sonderjyske'ye katılmak için Danimarka'ya gitti. ABD'li golcü, Almanya'daki kamp kadrosuna ise alınmadı. Sportif Direktör Hansen, Wright'ın ayrılacağını söyledi. Golcü futbolcuya büyük bir ilginin olduğunu belirtirken, "Hannover kampına Wright'ın dahil edilmeyeceğine karar verildi" dedi.





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