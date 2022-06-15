Antalyaspor'da Badou Ndiaye sesleri!

Spor Toto Süper Lig'in 16 maçtır namağlup ekibi Antalyaspor'dan sürpriz transfer hamlesi geldi.



Göztepe'den ayrılan orta saha Soner Aydoğdu ve İstanbulspor'la vedalaşan kaleci Alperen Uysal'ı alan Akdeniz ekibi, son günlerde ismi sık sık Sivasspor'la anılan Badou Ndiaye'yi de transfer listesine ekledi.



Daha önce Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te oynayan 31 yaşındaki oyuncuyla görüşen Antalyaspor'un imzaya yakın olduğu öğrenildi.



27 KARŞILAŞMADA İLK 11 ÇIKTI



Antalyaspor, Ndiaye ile her konuda anlaştı. Kulübü Aris ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli yıldız, bonservisini ücretsiz alabilirse Antalya ekibine hemen imzayı atacak.



Akdeniz temsilcisi, Ndiaye'nin maaş yükünden kurtulmak isteyen Yunan ekibini bonservis ödememek için ikna etmeye çalışıyor.



Sarı-siyahlılarla sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Ndiaye, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 35 karşılaşmanın 27'sine ilk 11'de çıkarken, 4 gol, 4 asist katkısı sağlamayı başardı.





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