Antalyaspor, Amilton ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Amilton ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Amilton ile yollarını ayırdı
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14 Ocak 2022 18:14
Fraport TAV Antalyaspor, Amilton Minervino ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fraport TAV Antalyaspor kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Amilton'un sözleşmesinin de futbolcuyla anlaşarak karşılıklı feshedildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Futbolcularımıza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan orta saha oyuncusu Ersin Zehir'in sezon sonuna kadar FC Dordrecht takımına kiralandığı belirtildi.

Zehir'e yeni takımında başarılar dilendi.

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