Antalya'da tartışma yaratan gol!

Süper Lig'in son haftasında oynanan Antalyaspor - Galatasaray maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Galatasaraylı futbolcular, 45. dakikada Ndao'nun golü ile sonuçlanan pozisyon öncesinde Haji Wright'ın topu dışarıdan çevirdiğine dair itirazda bulundu.
Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, VAR hakemi Özgür Yankaya'dan onay aldıktan sonra Antalyaspor'un golünü verdi.
Galatasaraylı futbolcular, 45. dakikada Ndao'nun golü ile sonuçlanan pozisyon öncesinde Haji Wright'ın topu dışarıdan çevirdiğine dair itirazda bulundu.
Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, VAR hakemi Özgür Yankaya'dan onay aldıktan sonra Antalyaspor'un golünü verdi.
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