Ankaragücü'nde Cebrail Karayel ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki futbolcusu Cebrail Karayel ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ankaragücü'nde Cebrail Karayel ile yollar ayrıldı
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22 Ocak 2021 14:58
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki futbolcusu Cebrail Karayel ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cebrail Karayel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir. Cebrail Karayel'e kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



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