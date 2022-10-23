Ankaragücü, Giresun deplasmanında

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında pazartesi Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilmişti.
Başkent temsilcisi, deplasmanda 3 puan alarak tehlike bölgesinden uzaklaşmayı hedefliyor.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilmişti.
Başkent temsilcisi, deplasmanda 3 puan alarak tehlike bölgesinden uzaklaşmayı hedefliyor.
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