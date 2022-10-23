Ankaragücü, Giresun deplasmanında

Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü, Giresunspor deplasmanına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, Giresun deplasmanında
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23 Ekim 2022 14:09
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında pazartesi Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilmişti.

Başkent temsilcisi, deplasmanda 3 puan alarak tehlike bölgesinden uzaklaşmayı hedefliyor.

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