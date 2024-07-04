Ankara Keçiörengücü, 3 transfer birden açıkladı

1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, William Togui, Yılmaz Basravi ve Kerem Dönertaş'ı kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankara Keçiörengücü, 3 transfer birden açıkladı
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04 Temmuz 2024 16:50
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 3 futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi; William Togui, Yılmaz Basravi ve Kerem Dönertaş'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre, son olarak Tuzlaspor forması giyen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet William Togui ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

24 yaşındaki kanat oyuncusu Yılmaz Basravi ve 23 yaşındaki orta saha Kerem Dönertaş ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Ankara Keçiörengücü, daha önce kaleci Emre Satılmış ve Arnavut oyuncu Kristal Abazaj'ı transfer etmişti.

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