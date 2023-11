Ankara curling takımlarında hedef Süper Lig

Curling Milli Takım Antrenörü Melik Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, curling sporunun Ankara'da son 2 yıldır önemli bir gelişme kaydettiğini bildirdi.



Ankara'da curling sporunu 2021 yılından beri aktif olarak yapıldığını anlatan Şenol, "Şu an başkentimizde 10 kadar kulübümüz var. Her kulüp kadın ve erkek olmak üzere ikişer takımdan oluşuyor. Kadınlara ayrılınca sayı bu 20 takıma çıkıyor. Gençlerin özellikle çocukların ilgisi bizleri mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Takımların antrenmanlarını Ümitköy Spor Kompleksi'nde bulunan buz pistinde yaptıklarını aktaran Şenol, şunları kaydetti:



"Takımlarımızın antrenmanlarını Erkan Sağdış hocamızla birlikte yapıyoruz. Ankara'da şu an curling oynayan 6 takımımız var. Bunlar Ankara GSM Spor Kulübü, Ümitköy Buz Sporları Spor Kulübü, Ankuva Spor Kulübü, Çankaya Curling Akademi Spor Kulübü, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü ve Alfa Gençlik Spor Kulübü. Bunlardan Ankara GSM Spor Kulübü dışındaki takımlar 2. lig yükselme liginde mücadele ediyor. Ankara GSM Spor Kulübü de 2022 yılı yükselme ligindeki mücadelesinin ardından 2. lige yükseldi. Bu sene de inşallah 1. lige çıkacak. Ankara'da şu an curling sporuyla ilgilenen ve oynayan yaklaşık 500 kişi var. Bugün başkentte ikinci lig yükselme liginde oynayan 5 takım, 100'ün üzerinde lisanslı sporcumuz var. Hedefimiz takımlarımızı Süper Lig'e çıkarmak. İnşallah bu takımlarımızdan çıkacak sporcularımız bir gün milli takımımızla ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek."



- "Ankara curling salonuna ihtiyacımız var"



Antrenör Melik Şenol, Ankara'da en büyük ihtiyaçlarının sadece curling için kullanılacak bir spor salonu olduğunu söyledi.



Ümitköy Spor Kompleksi'nde yer alan buz pistinde antrenman yaptıklarını aktaran Şenol, "Ancak bu salon kış ve buz sporlarının tümü için kullanılıyor. Dolayısıyla çok yoğunluk oluyor. Daha çok kişiyle daha çok antrenman yapabilmemiz için sadece curling yapabileceğimiz bir salona ihtiyacımız var. Bize ait bir salon olması durumunda ülkemize uluslararası arenada başarılar kazandıracak çok sayıda sporcu çıkaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



- Ayşe Nida Çorbacıoğlu: "Süper Lig'de bir takımda oynamayı çok istiyorum"



Sporculardan Ayşe Nida Çorbacıoğlu, annesi sayesinde curling sporunu başladığını belirterek, "En büyük hedefim milli takıma seçilmek." dedi.



16 yaşındaki Ayşe Nida, curling sporuyla 3 sene önce tanıştığını ve çok sevdiğini kaydetti.



Deli Bilim Sanat Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Ayşe Nida, "Başlamadan önce haberlerde görmüştüm. O merakla ben de annemin yönlendirmesiyle başladım. Şu anda Ankara GSM Spor Kulübünde oynuyorum. Curling çok severek yaptığım ve beni mutlu eden bir spor. Zorlu koşulları var ama keyifli. Herkesin yapabileceği çok güzel bir spor. Süper Lig'de bir takımda oynamayı çok istiyorum. En büyük hayalim milli takıma seçilerek ülkemi uluslararası müsabakalarda temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.





