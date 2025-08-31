Angers ve Rennes yenişemedi

Fransa Ligue 1'in üçüncü haftasında Angers, evinde Lille'i ağırladı.



Stade Raymond Kopa'da oynanan mücadele, iki takımın da bir golüyle berabere kaldı.



Rennes'in golünü dakika 21'de Esteban Lepaul attı.



Angers'in golünü Prosper Peter dakika 51'de kaydetti.



Galatasaray'ın Rennes'e kiraladığı Przemyslaw Frankowski, 90 dakika boyunca sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte hem Angers, hem de Rennes puanını 4'e yükseltti.



Angers önümüzdeki hafta Metz deplasmanında konuk olacak. Rennes ise evinde Lyon'u ağırlayacak.



