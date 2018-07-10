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Angelique Kerber, yarı finalde!

Angelique Kerber, Daria Kasatkina'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kaynak: DHA
Angelique Kerber, yarı finalde!
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10 Temmuz 2018 17:10
Wimbledon'ın sekizinci gününde tek bayanlarda Angelique Kerber, Daria Kasatkina'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın sekizinci gününde oynanan çeyrek final karşılamasında korta çıkan tek kadınlarda dünya 11 numarası Alman tenisçi Angelique Kerber, Rus Daria Kasatkina'yı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. İki tenisçinin de başa baş mücadele verdiği karşılaşma 1 saat 29 dakika sürdü. 

Alman Kerber, yarı finalde Letonyalı Jelena Ostapenko ile karşılaşacak. Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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