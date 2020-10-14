Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında yarın Zalgiris'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında
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14 Ekim 2020 14:02
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında Zenit ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, üçüncü maçında ALBA Berlin'i mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Zalgiris ise ligde çıktığı maçlarda sırasıyla Olympiakos, Khimki ve Kızılyıldız mts'yi yenerek 3'te 3 yaptı.

Anadolu Efes'in 690. maçı

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 690. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 689 müsabakada 389 galibiyet ve 300 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 442. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 441 mücadelede 232 galibiyet ve 209 yenilgi yaşadı.



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