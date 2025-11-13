13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-09'
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-08'
13 Kasım
Norveç-Estonya
0-09'
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
0-0DA

Amed SK, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 5 futbolcusu ile sözleşmesini feshetti.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, TFF Hukuk Müşavirliğince yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda, PFDK sevk edilen Amed Sportif Faaliyetler bünyesindeki 5 futbolcuya, bahis eylemine ilişkin disiplin yaptırımı uygulandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu futbolcular, Amedspor oyuncusu iken kendi takımlarına ilişkin herhangi bir bahis eylemi gerçekleştirmemişler ise de Amedspor, kuruluşundan bu yana etik değerlere olan bağlılığının gereği olarak böylesi bir nedenle disiplin cezası alan futbolcularla devam eden sözleşmelerini feshetme kararı almıştır."


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
