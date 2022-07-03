Altuğ Çelikbilek, Malaga Open'da çiftlerde şampiyon oldu

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Challenger turnuvası Malaga Open'da çiftlerde şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altuğ Çelikbilek, Malaga Open'da çiftlerde şampiyon oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2022 12:30
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Challenger turnuvası Malaga Open'da çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Altuğ ve Kazak partneri Dmitry Popko, finalde Daniel Cukierman (İsrail)-Emilio Gomez (Ekvador) ikilisiyle karşı karşıya geldi. Müsabakayı kazanan (6-7, 6-4, 10-6) Altuğ-Popko çifti, Malaga Open'ı şampiyon olarak tamamladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ