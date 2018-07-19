Altınordulu Deniz'den Süper Lig açıklaması

Altınordu'nun yeni oyuncularından Deniz Kılınç, Spor Toto 1. Lig'e güzel bir başlangıç yapıp, gerisini de getirmek istediklerini bildirdi.Deniz Kılınç, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Altınordu'nun yapısı, tesisleri, kadro ve vizyonu açısından Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir kulüp olduğunu ve her açıdan Süper Lig'i hak ettiğini aktardı.Altınordu'nun geride kalan 6 yılda yaptıklarıyla Süper Lig'i hak ettiğini gösterdiğini belirten Deniz Kılınç, şunları kaydetti:İsviçre doğumlu futbolcu, futbolun Türkiye'de çok popüler olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.