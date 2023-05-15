Altınordu'nun kader sınavı: Erzurumspor

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 haftaya düşme hattının 1 puan üzerinde 15'inci sırada giren 34 puanlı Altınordu, salı günü kümede kalma yarışındaki en önemli sınavına çıkacak.



İzmir temsilcisi, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak randevuda 1 puan ve 1 basamak altında yer alan Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşacak.



Altınordu rakibini mağlup etmesi halinde bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyecek. Müsabakanın berabere bitmesi durumunda küme düşen son takım son hafta belli olacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, rakibiyle evinde berabere kalırsa ikili averajda Erzurumspor'un gerisinde kalacak. Kazanarak son maçına rahat çıkmayı hedefleyen kırmızı-lacivertlilerde Selim'in iyileşmesiyle kadroda eksik kalmadı.



İzmirli futbolseverlerin tribünleri doldurmasını isteyen teknik direktör Hasan Özer, "Takımıma güveniyorum. Galip gelmekten başka düşüncemiz yok" dedi.



Kritik 90 dakikanın bilet fiyatları VIP tribün 200, numaralı ve misafir tribün 15 TL'den satışa sunuldu.



