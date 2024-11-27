Altınordu'da Emre Aydınel yeniden parladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'da forma giyen forvet oyuncusu Emre Aydınel, sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çekti.



Borussia Dortmund altyapısında forma giydiği dönemlerde 97 gol atıp geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ve 7 kez milli formamızı terleten 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Almanya'da umduğunu bulamayınca Türkiye'ye gelerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.



Sezon başında Almanya'nın SC Wiedenbrück Kulübü'nden 3 yıllığına transfer edilen Emre, 13 maçta forma giyip 3 kez rakip fileleri sarstı. Emre'nin İnegölspor, Isparta 32 Spor ve Karaköprü Belediyespor (D) filelerini sarstığı 3 maçı Altınordu kazanarak 9 puan topladı.



Gurbetçi futbolcu Almanya'dan eski takım arkadaşları Hüseyin Bulut ve Bahattin Karahan ile kırmızı-lacivertli forma altında kolay uyum sağladı.



