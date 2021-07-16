Altay, Norveç'ten istiyor: Ibrahima Wadji

Süper Lig'e kalıcı olmak için takım kurma çalışmalarını sürdüren Altay'da kurmaylar gözünü Norveç'e çevirdi. Siyah beyazlı kulübün listesinde Norveç'in Haugesund kulübünden 26 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusu Ibrahima Wadji'nin olduğu öğrenildi.



Türkiye'de bir dönem 1. Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nün de formasını giyen deneyimli oyuncu şuan devam eden Eliteserian Ligi'nde sahaya çıktığı 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Kulübüyle sözleşmesi devam eden Ibrahima Wadji için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Norveç'te lig başladığı için oyuncunun fizik olarak hazır olması Ibrahima Wadji'nin ismini ön plana çıkartıyor.



İKİ KANATTA DA GÖREV YAPIYOR



Senegalli oyuncu hem iki kanatta birden görev yapıyor hem de forvet arkasında oynuyor. Hücum hattında joker görevini yapabilecek bir oyuncu olan 26 yaşındaki Ibrahima Wadji kariyerinde Mbour Petite Cote, Gaziantep Futbol Kulübü, Molde ve Haugesund takımlarında top koşturdu.



Türkiye'de 1. Lig'de bekleneni veremeyen hücum oyuncusu, Norveç liginde sahaya çıktığı 63 karşılaşmada 22 gol attı ve 3 asist yaptı.



