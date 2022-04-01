Altay, Kaloğlu yönetiminde ilk maçına çıkıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu yönetiminde ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay, Kaloğlu yönetiminde ilk maçına çıkıyor
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01 Nisan 2022 12:51
Altay, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Altay-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Deniz Kadah ile cezalı Andre Poko, yarın forma giyemeyecek.

Altay'ın Süper Lig'deki 57. teknik direktörü

Mustafa Denizli'nin 20. haftanın ardından görevden ayrıldığı Altay'da 3 maç görev yapan Mert Nobre'den sonra teknik direktörlüğe Serkan Özbalta getirildi. Özbalta yönetiminde 7 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, Özbalta'nın istifasının ardından Sinan Kaloğlu ile anlaştı.

İzmir temsilcisinin Süper Lig tarihindeki 57. çalıştırıcısı olacak Sinan Kaloğlu, takımının başında ve teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına yarın çıkacak.

Antalyaspor'la 20. randevu

Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Altay, bu müsabakalarda 22 gol atıp, kalesinde 33 gol gördü.

Altay, ligin ilk devresinde rakibine 1-0 yenilmişti.

 
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