Altay, Giresun'da galibiyet arıyor

Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır galip gelemeyen Altay, 17. haftada deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay, Giresun'da galibiyet arıyor
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16 Aralık 2021 16:25
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Altay, cuma günü GZT Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki GZT Giresunspor-Altay müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, 17. haftaya 18 puanla 16. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Eric Björkander de hafta için takımla çalışmalara katıldı.

Giresunspor'la 13. randevu

Altay ile GZT Giresunspor, Süper Lig'de en son 1976-1977 sezonunda birlikte mücadele etti.

Geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altay, 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Giresun'daki 6 maçta galibiyeti bulunmayan Altay, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.


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