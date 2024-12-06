Altay Bayındır: 'Daha çok süre almam gerekiyor'

Manchester United forması giyen milli file bekçisi Altay Bayındır, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.



Altay Bayındır, "Burada olmak çok güzel bir duygu. Benim pozisyonumda daha çok süre bulmak gerekiyor. Oynamadığınızda mutluysanız iyi bir şey değil bir profesyonel futbolcu için. Tabii ki ortamın enerjisini bozmadan, sağlıklı bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Her zaman oynamak isteyen birisi olarak benim için zor. Ama her zaman çalışmaya devam ediyorum bazı şeylerin değişmesi için." dedi.



"EVİMDE HİSSEDİYORUM"



Manchester şehri için de konuşan milli kaleci, "Manchester şehri çok güzel, Londra'ya da gittim. Londra da inanılmaz güzel ama ben Manchester'ı daha çok seviyorum. Çünkü insanlar daha pozitif, çok kalabalık değil, trafik konusu da çok önemli. Dolayısıyla Manchester sevdiğim, mutlu olduğum ve kendimi evimde hissettiğim bir yer." sözlerini sarf etti.



Örnek aldığı kaleciler sorusuna yanıt veren Altay Bayındır, "Genç yaşımda çok fazla oyuncu, kaleciler izledim. Sevdiğim, beğendiğim kaleciler arasında Van der Sar, Olivir Kahn diyebilirim örnek aldığım kaleciler. Benim kendi yolum var. Kendi yolumda yürüyen bir insanım. İzlediğim ve örnek aldığım kaleciler var. Onların iyi yaptıkları şeyleri çalışarak kendime almaya çalıştım. O şekilde çalıştım. Bu isim benim küçüklüğümde büyük bir kahramandı diyebileceğim biri yok. Birçok isim var. Onların sayesinde motive olabildiğim diyebileceğim, onlar da söylediğim isimler." açıklamasında bulundu.



