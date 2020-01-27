Alper Potuk Rizespor'a imza atıyor

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Alper Potuk, Çaykur Rizespor'a imza atmak üzere.Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlandı ve Alper'in kiralık transferi için el sıkışıldı.Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılmayı kabul eden ve sezon sonunda yeniden sarı-lacivertli takıma katılmayı hedefleyen Alper Potuk'un kısa bir süre içerisinde Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.Konu hakkında Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'na açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı;"Alper Potuk'un kiralanması için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardık. Alper'in cevabını bekliyoruz."