Alimpijevic: 'Ayaklarımız yere basacak, sıkı çalışacağız'

14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-0DA
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, yeni sezon öncesi hedeflerinin sıkı çalışmayla başarıya ulaşmak olduğunu söyledi. "Kağıt üzerinde iyiyiz ama sahada bunu kanıtlamalıyız." dedi.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, sıkı çalışarak yeni sezonu en iyi noktada bitirmek istediklerini söyledi.

Yeni sezonu Beşiktaş GAİN Arena'da açan siyah-beyazlı takımın Sırp başantrenörü Dusan Alimpijevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımdan birçok oyuncunun ayrıldığını anımsatan Alimpijevic, "Transfer sürecinde de oyuncuların karakterlerine dikkat ettik ve ona göre seçtik. Yeteneklerine güvendiğimiz iyi oyuncuları seçtiğimize inanıyoruz. Yeni başlayan süreçte umarım takım olarak birbirlerine yardımcı olurlar." diye konuştu.


Takım kimyasının öneminden bahseden Dusan Alimpijevic, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim karakterimin nasıl olduğu önemli değil, önemli olan takımın kimyası. Benim felsefemi sistemimizle beraber yansıttığımızı düşünüyorum. Bu sistemi de umarım başarılı şekilde ilerletebiliriz. Taraftarımızla bağlantımın çok iyi olduğundan dolayı burada müthiş bir zaman geçiriyorum. Geçen sezon final serisinde onlarla bağlantımız en üst seviyeye çıktı. Taraftarla ilişkimin bu kadar iyi olduğunun farkında değildim. Geçen seneden sonra sokakta, her yerde bu sevgiyi hissettim. Sırbistan'da da aynı şekilde bu sevgiyi hissettim. Ana hedefimiz ayaklarımızın yere sağlam basması. Büyük sözler vermek istemiyorum. Ben sadece sıkı çalışmamızın arkasında duracağım."

Kağıt üzerinde iyi bir takım olduklarını belirten Alimpijevic, "Sıkı bir çalışma ortaya koymalıyız. Türkiye Ligi çok iyi gelişiyor. Şu an ligimiz Avrupa'daki en iyi ikinci lig diyebilirim. Fenerbahçe ve Anadolu Efes dışında ciddi bütçeli takımlar var. Bu sezonun çok zorlu geçeceğini düşünüyorum. Avrupa Kupası'nda da büyük bütçeli takımlar var. Onların da Avrupa Ligi hayalleri var. Biz de hayali olan takımlar arasındayız. Burada olmaktan mutluyum. Yönetimimizden mutluyum. Yüksek hedeflerimiz var. Takım üç sene önce zor bir konumdan buralara geldi. Önümüzdeki sezonu da en iyi noktada bitirmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Alimpijevic, "Sahip olduğumuz taraftarın karakterini biliyoruz. Geçen sene çok iyi bir atmosfer oluşturdular. Çok daha iyi bir atmosfer olmasını bekliyorum. Taraftarımızın bize nasıl sahip çıktığını biliyorum. Bu sezon da aynı özveriyi istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

