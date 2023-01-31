Ali Sami Yen'de 100 bin seyirci!

Galatasaray yarın Ümraniye, Pazar akşamı da Trabzonspor'u konuk edecek. 42 bin kombineye sahip Galatasaray'da Ümraniyespor maçı için satışa çıkan sınırlı sayıda biletler de hemen tükendi.



Ümraniye maçında stada 50 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarlar da tribündeki yerini alacak ve derbide de 50 bin kişi Nef Stadyumu'nda yerini alacak.



Böylece sarı-kırmızılı takım 5 gün içinde Aslantepe'de 100 bin seyirciyi ağırlatacak.





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