"Galatasaray maçı kazanılmayacak bir maç değil"

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü sahalarında Galatasaray ile yapacakları maçta hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.Ali Ravcı, sarı-siyahlı ekibin Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımın kötü oynayarak, 3 puan kaybettiğini hatırlatan Ravcı, "Takım olarak bu yenilgiyi sonuna kadar hak ettik. Karşılaşmada iyi bir performans ortaya koyamadık. Antalya kampı iyi geçmişti, istekli ve arzulu bir çalışma vardı. Biz bunun maça yansıyacağını düşündük ama düşündüğümüz gibi olmadı. Kimsenin tedirgin olmasına gerek yok, biz herkesten daha fazla bu maçı kazanmayı istedik." değerlendirmesinde bulundu.Bu istenmeyen durumu değiştirmenin futbolcuların elinde olduğunu anlatan Ravcı, oyunculara güvendiğini dile getirdi.İnsanların grup halinde bulunduğu ortamlarda bir takım küçük sorunların yaşanabileceğini belirten Ravcı, "Oyuncular nihayetinden robot değil, onların da duyguları var. Sosyal hayatlarında, arkadaşları arasında ufak tefek sıkıntılar yaşıyorlar. Herkes arkadaşlarıyla çalıştığı iş yerinde bir takım sıkıntılar yaşıyor. Bizim yaşadığımız ufak sorunlar. Erol Bulut ve bizler futbolcularla konuşarak çözeceğiz. Halledilmeyecek sorunlar değil." dedi.Ali Ravcı, Galatasaray maçına hazırlıklarına devam ettiklerini ve karşılaşmada tribünleri dolu görmek istediklerini dile getirerek, "Tribünlerin dolduğunu görmek istiyoruz. Bazen oyuncular için 'maç seçiyor' denir. Sanki taraftarımızda maç seçiyor. Taraftarı sadece büyük maçlarda değil her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Bunu kırmamız lazım. Taraftarlara ihtiyacımız var. Deplasman takım taraftarının, rakip takım üzerinde ne kadar çok etkili olduğunu en iyi biz biliyoruz." ifadelerini kullandı.Kötü gidişe taraftarın desteği ve oyuncuların mücadelesiyle bu hafta konuk edecekleri Galatasaray karşılaşmasıyla "dur" diyeceklerini anlatan Ravcı, şunları kaydetti: