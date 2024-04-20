Ali Koç, Samandıra'ya el koyuyor!

Fenerbahçe'de sezon başından beri eleştiri oklarının ucunda yer alan İsmail Kartal olayı için Ali Koç devreye girdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ali Koç, Samandıra'ya el koyuyor!
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20 Nisan 2024 11:38
Son güncelleme 20 Nisan 2024 13:18
Olympiakos'a penaltı atışlarıyla elenen Fenerbahçe'de büyük üzüntü yaşanırken, sezon başından itibaren verdiği hatalı kararlarla eleştirilen Teknik Direktör İsmail Kartal bunları bir yenisini daha ekledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli taraftarlara adeta saç baş yoldurturken, oyuncular da hocalarına tepki gösterdi.

FRED TEPKİ GÖSTERDİ

Kartal, önce karşılaşmanın 74. dakikasında Dzeko-Batshuayi hamlesini yaparken, bu değişiklik Fenerbahçe'nin ileride top tutamamasını ve rakibinin defanstan daha rahat çıkmasını sağladı.

Ardından gol atan ve sahanın en iyilerinden biri olan İrfan Can kenara geldi, Cengiz oyuna girdi. İsmail Kartal'a asıl tepki Fred'den geldi. Brezilyalı futbolcu kenara gelmesini şaşkınlıkla karşılarken, hocasının yanına gelerek tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli takımın teknik patronunu daha önce bir maçta kenara gelen Edin Dzeko eleştirmişti. Takımın daha önceki kayıplarında değişiklikleriyle başrolü oynayan İsmail Kartal yarı final biletini adeta rakibe teslim etti.

YÖNETİM DEVREDE

Elinde sadece Süper Lig kalan ve bu kulvarda ezeli rakibini Galatasaray'ın iki puan gerisinde ikincilik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin tüm dikkatini buraya vereceği ve yönetimin de morali bozulan takımı tekrar ayağa kaldırmak için hamleler yapacağı öğrenildi.

 

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